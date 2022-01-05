Про це повідомляє американська телерадіокомпанія BBC.
Кратер вулкану на горі Ньярогонго наповнений гарячою лавою. Геологи з вулканічної обсерваторії міста Гома повідомили BBC, що поки рано говорити про виверження. Наразі вони спостерігають підвищення сейсмічної активності.
Seigneur, garde ta main puissante sur ma ville ! pic.twitter.com/9kCCnx6X5x
— josue mupika (@JosueMupika) January 4, 2022
Мешканцям регіону порадили зберігати спокій попри те, що у травні 2021 року виверження вулкана призвело до загибелі 32 осіб, ще тисячі були змушені шукати нові домівки. Більшість біженців втекли до сусідньої Руанди, тоді як решта все ще проживають у тимчасовому таборі в місті Гома.
Nord-Kivu : l’OVG alerte sur le niveau élevé des tremors volcaniques de Nyiragongo et Nyamulagira https://t.co/zFrLhZA412
— 24sur24.cd (@24sur24cd) January 4, 2022
- Нагадаємо, у грудні 2021 року повідомлялось про виверження вулкану у Королівстві Тонга (Полінезія). Газова хмара, що утворилася внаслідок виверження, піднялася тоді на висоту 18 кілометрів над рівнем моря.
- На початку грудня в Індонезії на острові Ява відбулося потужне виверження вулкану – села поховало під гарячим попелом.
- Як виглядає іспанський острів Ла-Пальма після багатьох тижнів вивершення, дивіться тут.
- Раніше італійський острів Вулькано оголосив про часткову евакуацію населення у зв’язку із посиленням вулканічної активності.