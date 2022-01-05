На сході Демократичної Республіки Конго на горі Ньярогонго активізувався один з найбільших дієвих вулканів світу. Очевидці повідомляють про хмари диму та вулканічний попіл.

Про це повідомляє американська телерадіокомпанія BBC.

Кратер вулкану на горі Ньярогонго наповнений гарячою лавою. Геологи з вулканічної обсерваторії міста Гома повідомили BBC, що поки рано говорити про виверження. Наразі вони спостерігають підвищення сейсмічної активності.

Seigneur, garde ta main puissante sur ma ville ! pic.twitter.com/9kCCnx6X5x — josue mupika (@JosueMupika) January 4, 2022

Мешканцям регіону порадили зберігати спокій попри те, що у травні 2021 року виверження вулкана призвело до загибелі 32 осіб, ще тисячі були змушені шукати нові домівки. Більшість біженців втекли до сусідньої Руанди, тоді як решта все ще проживають у тимчасовому таборі в місті Гома.