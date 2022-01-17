Вчені виявили в Африці найстарішу у світі "соціальну мережу", якою користувалися мисливці-збирачі ще 50 тисяч років тому.

Про це повідомило британське інформагентство The Guardian.

Німецькі вчені з Інституту історії людства імені Макса Планка в місті Єна, відкрили найстарішу у світі мережу зв’язків. Вона полягала в обміні намистинами зі шкаралупи страусових яєць – однією з найдавніших форм особистої прикраси людства.

Аналіз показує, що мисливці-збирачі в Африці обмінювалися ними на величезних відстанях, допомагаючи передавати повідомлення та зміцнювати союзи.

“Це наче слідувати за хлібними крихтами”, — сказала провідна авторка дослідження Дженніфер Міллер з Інституту науки історії людства Макса Планка в місті Єна.

Вирішальним моментом у прикрасах зі страусових яєць є те, що замість того, щоб покладатися на природний розмір або форму предмета, люди почали безпосередньо формувати шкаралупи і створювати можливості для розвитку варіацій стилю.

У дослідженні порівнювалися зовнішній діаметр шкаралупи, діаметр отворів всередині і товщину стінок яєчної шкаралупи, вчені дізналися, що близько 50 000 років тому люди у Східній і Південній Африці почали виготовляти майже однакові намистини з яйця.