У великих аеропортах США перевірятимуть пасажирів, які прибули з Китаю, на зараження невідомим респіраторним вірусом.

Про це повідомляє газета The New York Times.

У повідомленні сказано, що від невідомого вірусу в Китаї вже загинули двоє людей. Ще близько 45 захворіли за межами країни.

У зв’язку з цим, в великих аеропортах Сполучених Штатів, на території Нью-Йорка, Сан-Франциско і Лос-Анджелеса, прийняли рішення перевіряти пасажирів, які прибули з китайського міста Ухань на зараження невідомим респіраторним вірусом.

За попередніми даними, більшість хворих могли заразилися через контакт з тваринами на ринках морепродуктів і м’яса в Ухані. Упевненості в тому, що вірус передається від людини до людини – немає.

Також повідомляється, що для попереднього медичного огляду прилетівших з Китаю, в аеропортах будуть працювати близько 100 фахівців Центру контролю і профілактики захворювань.

Прямі рейси з Китаю в США приймають тільки аеропорти Нью-Йорка і Сан-Франциско. Транзитні – в Лос-Анджелесі. Загалом, щорічно з Уханю в США прилітають від 60 до 65 тисяч осіб.

В рамках медичної перевірки пасажирів проситимуть заповнити анкету з питаннями, чи мають вони такі симптоми, як кашель або лихоманка, і чи відвідували вони ринки м’яса або морепродуктів в Ухані. Теплові сканери будуть фіксувати лихоманку. Люди з ознаками захворювання будуть обстежені додатково, а пасажирів з підозрами на зараження відправлять до районних лікарень для подальшого обстеження.

У газеті зазначили, що вперше поки що невідоме респіраторне захворювання було зареєстровано в кінці грудня. На цьому тижні два випадки зараження були виявлені в Таїланді і один в Японії.

За словами медиків, захворювання викликає коронавірус (SARS і MERS), схожий з тим, який викликав спалах атипової пневмонії в 2003 році з Китаю.