Про це повідомив сьогодні під час виїзного позачергового засідання Уряду міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, доповідаючи президенту Володимиру Зеленському.

“Вранці заарештували в “Борисполі” вантаж 1,5 тонни медичних масок, які готувалися до відправки в Арабські Емірати і Рим. Всупереч рішенню Уряду, який заборонив це”, – зазначив Аваков.

Очільник МВС уточнив, що маски конфісковані. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Фото: Михайло Апостол/Facebook

Варто відзначити, що 11 березня Уряд тимчасово, до 1 червня 2020 року, обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення.

Забороні експорту підлягають:

• водонепроникний лабораторний костюм;

• рукавички з інших полімерних матеріалів;

• рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;

• рукавички неопудрені з нітрилу;

• халат ізоляційний медичний одноразовий;

• маски медичні (хірургічні);

• окуляри захисні;

• щиток захисний;

• респіратор класу захисту не нижче FFP2.

Це обмеження викликано заходами безпеки і запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

  • 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
  • В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
  • З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.