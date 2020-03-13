Про це повідомив сьогодні під час виїзного позачергового засідання Уряду міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, доповідаючи президенту Володимиру Зеленському.
“Вранці заарештували в “Борисполі” вантаж 1,5 тонни медичних масок, які готувалися до відправки в Арабські Емірати і Рим. Всупереч рішенню Уряду, який заборонив це”, – зазначив Аваков.
Очільник МВС уточнив, що маски конфісковані. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Варто відзначити, що 11 березня Уряд тимчасово, до 1 червня 2020 року, обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення.
Забороні експорту підлягають:
• водонепроникний лабораторний костюм;
• рукавички з інших полімерних матеріалів;
• рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;
• рукавички неопудрені з нітрилу;
• халат ізоляційний медичний одноразовий;
• маски медичні (хірургічні);
• окуляри захисні;
• щиток захисний;
• респіратор класу захисту не нижче FFP2.
Це обмеження викликано заходами безпеки і запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.