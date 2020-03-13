У міжнародному аеропорту "Бориспіль" запобігли вивезенню з України 1,5 тонни медичних масок.

Про це повідомив сьогодні під час виїзного позачергового засідання Уряду міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, доповідаючи президенту Володимиру Зеленському.

“Вранці заарештували в “Борисполі” вантаж 1,5 тонни медичних масок, які готувалися до відправки в Арабські Емірати і Рим. Всупереч рішенню Уряду, який заборонив це”, – зазначив Аваков.

Очільник МВС уточнив, що маски конфісковані. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Варто відзначити, що 11 березня Уряд тимчасово, до 1 червня 2020 року, обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення.

Забороні експорту підлягають:

• водонепроникний лабораторний костюм;

• рукавички з інших полімерних матеріалів;

• рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;

• рукавички неопудрені з нітрилу;

• халат ізоляційний медичний одноразовий;

• маски медичні (хірургічні);

• окуляри захисні;

• щиток захисний;

• респіратор класу захисту не нижче FFP2.

Це обмеження викликано заходами безпеки і запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

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