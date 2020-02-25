Пасажири, які прибувають до міжнародного аеропорту "Київ" ім.Сікорського рейсами з Італії, почали проходити обов'язкову температурну перевірку.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту в Facebook.

“У зв’язку зі спалахом інфекції, викликаної коронавірусом СOVid-2019 в окремих районах Італії, рейси, що прибувають до аеропорту “Київ” з Італії, перевіряються черговим лікарем-епідеміологом для виявлення хворих або з підозрою на захворювання серед пасажирів, які прибувають”, – йдеться в повідомленні.

Пресслужба аеропорту також опублікувала фото, на яких пасажирам вимірюється температура пірометром — приладом для безконтактного виміру.

Фото: Аэропорт “Киев”