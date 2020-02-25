Про це повідомляє пресслужба аеропорту в Facebook.
“У зв’язку зі спалахом інфекції, викликаної коронавірусом СOVid-2019 в окремих районах Італії, рейси, що прибувають до аеропорту “Київ” з Італії, перевіряються черговим лікарем-епідеміологом для виявлення хворих або з підозрою на захворювання серед пасажирів, які прибувають”, – йдеться в повідомленні.
Пресслужба аеропорту також опублікувала фото, на яких пасажирам вимірюється температура пірометром — приладом для безконтактного виміру.
Фото: Аэропорт “Киев”
- Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала технічні рекомендації для країн щодо стримування коронавірусу COVID-19.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що епідемія коронавіруса COVID-19 досягла свого піку більше двох тижнів тому та вже пішла на спад.
- На території Італії різко зросла кількість заражених коронавірусом, тоді як в світі загальна динаміка йде на спад. На сьогоднішній день успішно вилікувалися і виписані з лікарень понад 27,5 тис. осіб.