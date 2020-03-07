Про це повідомляє Reuters.

У Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб США підтвердили інформацію про їх зараження.

Медпрацівники, які захворіли на атипову пневмонію, перевіряли пасажирів на симптоми коронавірусу.

Тепер заражених медпрацівників відправили на добровільний двотижневий карантин, до 17 березня.

В кінці лютого президент США Дональд Трамп призначив Майка Пенса, віце-президента країни, відповідальним за проведення профілактичних заходів для стримування коронавірусу.

У США немає достатньої кількості спеціальних тест-систем для діагностики можливого зараження коронавірусом COVID-19.