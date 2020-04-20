Про це повідомляється на сайті консалтингової організації “Центр транспортих стратегій”.

“Сьогодні, 19 квітня, найбільший в світі транспортний літак приземлився в аеропорту Париж-Ватрі”, – сказано в повідомленні.

Відомо, що літак “Авіаліній Антонова” Ан-225 “Мрія” виконав другий рейс з КНР з доставки медичних вантажів в рамках боротьби з пандемією коронавіруса.

Рейс в Париж-Ватрі виконувався з Тянцзіня з проміжною посадкою на дозаправку в Алмати.

За інформацією аеропорту Париж-Ватрі, “Мрія” привезла близько 150 т вантажу (маски та інші засоби індивідуального захисту).

Повідомляється, що “Мрія” буде задіяна в перевезеннях засобів індивідуального захисту і апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) з Китаю в США. Як пише BuzzFeed, заступник директора “Авіаліній Антонова” Віталій Шост заявив, що Ан-225 “Мрія” і Ан-124 “Руслан” виконають як мінімум 11 рейсів з Китаю в США протягом наступного місяця.

Нагадаємо, що 14 квітня після півторарічної перерви Ан-225 виконав перший комерційний політ, доставивши близько 100 т медичного вантажу в Польщу, що стало черговим рекордом для найбільшого в світі транспортного літака.