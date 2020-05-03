Віденський аеропорт з понеділка проводитиме тестування пасажирів на коронавірус, щоб дозволити людям, які в'їжджають в Австрію, уникнути необхідності дотримуватися в карантину впродовж 14 днів.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Пасажири, які прибувають в аеропорт Відня, повинні будуть пред’явити довідку про стан здоров’я, що підтверджує негативний результат COVID-19. Довідка повинна бути зроблена не раніше чотирьох днів.

З понеділка пасажири зможуть пройти тест на COVID-19 в аеропорту та отримати результат через два-три години.

Відзначимо, минулого місяця Emirates в координації з Дубайським управлінням охорони здоров’я (DHA) стала першою авіакомпанією, яка провела експрес-тести COVID-19 на місці для пасажирів.