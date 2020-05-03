Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Пасажири, які прибувають в аеропорт Відня, повинні будуть пред’явити довідку про стан здоров’я, що підтверджує негативний результат COVID-19. Довідка повинна бути зроблена не раніше чотирьох днів.
З понеділка пасажири зможуть пройти тест на COVID-19 в аеропорту та отримати результат через два-три години.
Відзначимо, минулого місяця Emirates в координації з Дубайським управлінням охорони здоров’я (DHA) стала першою авіакомпанією, яка провела експрес-тести COVID-19 на місці для пасажирів.
- Австрія стала першою країною в Європі, де зважилися послабити карантинні заходи.
- В Австрії з 15 травня планують відкрити ресторани і церкви.
- Австрія може відновити авіасполучення з країнами, які пройшли епідемію COVID-19.