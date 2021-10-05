У документах витоку Pandora Papers фігурує компанія, пов'язана з Рінатом Ахметовим, яка отримала кредит на купівлю бізнес-джета Falcon 7X. В олігарха прокоментували цю інформацію.

Про це повідомляють #Букви.

За даними агенції журналістських розслідувань “Слідство.Інфо”, журналісти якої досліджували дані глобального витоку Pandora Papers, фінмоніторинг Британських Віргінських островів розслідував діяльність офшорної компанії InvestCom, яка пов’язана з українцем Рінатом Ахметовим.

В межах цього розслідування регулятор звернувся до міжнародного провайдера Trident Trust, який повідомив, що кінцевим бенефіціаром InvestCom є не Рінат Ахметов, а Роман Бугайов – директор холдингу SCM Limited, засновником якого є олігарх.

З документів провайдерів, що опинилися у розпорядженні журналістів, відомо, що Ахметов для міжнародних компаній-реєстраторів “добре відомий клієнт” і часто користувався їхніми послугами, зокрема, щоб взяти кредит у міжнародному банку на придбання елітного літака.

У 2014 році представники олігарха направляли запит регулятору Trident Trust на Британських Віргінських островах про термінову реєстрацію двох нових офшорних фірм – Inglen Investments Limited і Pluscom Holdings Limited.

“Оскільки ми вважаємо, що в нас довгострокові відносини з Trident Trust, ми не можемо надати ніякої нової інформації, оскільки материнські компанії, а також бенефіціарний власник добре відомі агенту”, – йшлося у листі, адресованому до регулятора.

Юристи як мету реєстрації нових фірм зазначили “володіння літаком”.

“Вже за два місяці, 16 грудня 2014-го, одна із цих компаній-оболонок успішно отримує кредит у банку Credit Suisse на придбання реактивного літака бізнес-класу Falcon 7X із бортовим номером P4-SCM”, – повідомляють журналісти.

Суму кредиту не згадано у документах, але ринкова вартість лайнера перевищує 50 мільйонів доларів США.

Таким же літаком у різний час користувалися президенти Франції та Росії. За даними ЗМІ, лайнер часто літає в Італію, Велику Британію, Францію та Швейцарію.

Trident Trust співпрацював з Ахметовим щонайменше до 2018 року. Провайдер відмовився давати коментарі з приводу цієї інформації.

#Букви звернулися за коментарем до пресслужби SCM щодо даних витоку Pandora Papers.

Речниця компанії Владислава Дармостук підтвердила співпрацю SCM із провайдером Trident Trust. Водночас у компанії заперечують будь-які порушення.

“Компанії SCM працювали й працюють з десятками корпоративних адміністраторів у багатьох юрисдикціях. Trident Trust на Британських Віргінських островах є одним з таких адміністраторів. Усі компанії та бізнеси SCM повністю дотримуються всіх корпоративних та регуляторних вимог. Це підтверджується в тому числі матеріалами, на які ви посилаєтесь – у них нема жодних даних чи підтверджень щодо будь-яких порушень з боку компаній SCM”, – зазначила Дармострук.

Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.

В інфографіці Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) йдеться, що Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу Pandora Papers.