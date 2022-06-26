В Акваторії Чорного та Азовського морів РФ блокує цивільне судноплавство – Генштаб

російсько-українська війна
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16:38 Ворог посилює оборонні позиції біля Запорізької АЕС
15:57 В окупованому Енергодарі українців викрадають заради грошового викупу — мер
14:48 Ракетний удар по Черкасах: 1 особа загинула
14:29 Росія хоче збільшити військову присутність у Білорусі — розвідка
13:48 Байден підтвердив наміри забороняти імпорт золота з РФ
13:48 Російські окупанти стягують сили до Слов’янська — Донецька ОВА
13:31 Карл Більдт назвав вранішню ракетну атаку Києва сигналом для G7
13:11 Російські окупанти планують використовувати Маріуполь як полігон для військових потреб — радник мера
12:47 Серед постраждалих від ранкових обстрілів Києва – громадянка РФ
12:16 Зранку Київ атакували ракетами з літаків Ту-95 і Ту-160 — Повітряні Сили ЗСУ
11:50 Окупанти обстріляли Сумську та Чернігівську області, а у Харкові атакували лікарню
11:36 Сергій Шойгу прилетів в Україну
11:17 Результати українського контрнаступу у Херсонській області варто очікувати наприкінці літа
10:41 У Рівненській області кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросло до чотирьох
10:02 У Маріуполі окупанти спалили унікальні книги з храму Петра Могили
09:45 За добу ЗСУ ліквідували 21 російський танк – Генштаб
09:40 Українське військове керівництво прагне координувати партизанський рух — ISW
09:33 Захоплення Сєверодонецька є значним досягненням для РФ – розвідка Великої Британії
09:12 Росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському – Гайдай
07:47 Російські війська просунулися біля Бахмута, в «ДНР» заявляють про нове захоплене село – ISW
07:36 МО Росії оголосило командирів «центрального» та «південного» угруповань сил в Україні – Інститут вивчення війни
00:59 У США презентували резолюції, якою американці визнають військові злочини в РФ Україні геноцидом — ЗМІ
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25 червня

22:46 Рівненщина: Внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули, 4 — поранено

В Акваторії Чорного та Азовського морів РФ блокує цивільне судноплавство – Генштаб

Розпочалася сто двадцять третя доба протистояння російському воєнному вторгненню. Росія продовжує завдавати ракетних ударів по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури. Противник продовжує морську блокаду.

Неділя, 26 червня 2022, 07:26
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Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація щодо діяльності ЗС Республіки Білорусь змін не зазнала. 

На Сіверському напрямку агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку противник продовжує ведення оборонних дій. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Уди, Харків, Базаліївка, Руські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів, Кутузівка, Рубіжне, Дементіївка, Чепіль, Світличне, Коробочкіне, Іванівка, Шестакове та Печеніги.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на веденні наступу в напрямках населених пунктів Довгеньке та Мазанівка. Здійснив вогневе ураження зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Хрестище, Дібрівне, Богородичне, Новопавлівка, Адамівка, Грушуваха, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівка, Веселе та Курулька.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на Лисичанському напрямку та спробах оточення підрозділів Сил оборони в районі Лисичанська. 

На Краматорському  напрямку активних дій ворог не вів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках веде бойові дії та здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування наших військ та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки. Здійснював обстріли із танків та ствольної артилерії в районах населених пунктів Керамік, Красногорівка, Сєверне, Водяне, Опитне, Уманське, Тоненьке, Карлівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Новосілка, Велика Новосілка, Володимірівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новопіль, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе та Малинівка.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. 

В Акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Теги: війна, Генштаб, оперативна інформація, російсько-українська війна

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