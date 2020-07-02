Covid-19 Україна

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В Алабамі влаштовують небезпечні вечірки: тому, хто заразився COVID-19, обіцяють приз

У штаті Алабама, США місцеві чиновники заявили, що молоді люди спеціально запрошують хворих на COVID-19 на вечірки. Перший, хто заразиться, отримує від організатора грошовий приз.

Четвер, 2 липня 2020, 21:30

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Член міської ради Таськалуса (місто на заході штату) Соня Маккінстрі повідомила, що молоді городяни влаштовують вечірки, на які спеціально запрошуються люди, хворі на COVID-19. При цьому організатори вечірок обіцяють грошовий приз тому, хто першим заразиться і надасть докази цього.

За словами Маккінстрі, про те, що така розвага стало популярною, стало відомо від місцевих пожежних. Чиновники вирішили перевірити чутки і інформація підтвердилася.

“Спочатку ми думали, що це щось на зразок чуток. Ми провели певне дослідження, не тільки лікарі підтвердили це, штат підтвердив, що є така інформація”, — сказала вона.

За інформацією влади, за останні кілька тижнів відбулося кілька таких вечірок. Ймовірно, їх було багато, але влада про них не знає. Чиновники налаштовані на рішучу боротьбу з такими заходами.

“Мене це дратує. Приходжу в сказ від факт, що щось настільки серйозне і смертельне вважається само собою зрозумілим. Мало того, що це безвідповідально, але вони могли б заразитися вірусом і принести його додому до своїх батьків або бабусі з дідусем. Це не політичне питання. Це проблема суспільної охорони здоров’я. Люди вмирають, а ліків немає. Ми повинні зробити все можливе, щоб врятувати якомога більше життів”, — сказала чиновниця.

Станом на четвер, 2 липня, в Алабамі 39 тисяч підтверджених випадків COVID-19, майже 1 тисяча осіб загинула. США залишаються в лідерах за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом — в країні виявлено понад 2,6 млн випадків.

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Теги: Алабама, COVID19, вечірка, Коронавірус, США

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