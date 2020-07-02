В Алабамі влаштовують небезпечні вечірки: тому, хто заразився COVID-19, обіцяють приз

Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Член міської ради Таськалуса (місто на заході штату) Соня Маккінстрі повідомила, що молоді городяни влаштовують вечірки, на які спеціально запрошуються люди, хворі на COVID-19. При цьому організатори вечірок обіцяють грошовий приз тому, хто першим заразиться і надасть докази цього.
За словами Маккінстрі, про те, що така розвага стало популярною, стало відомо від місцевих пожежних. Чиновники вирішили перевірити чутки і інформація підтвердилася.
“Спочатку ми думали, що це щось на зразок чуток. Ми провели певне дослідження, не тільки лікарі підтвердили це, штат підтвердив, що є така інформація”, — сказала вона.
За інформацією влади, за останні кілька тижнів відбулося кілька таких вечірок. Ймовірно, їх було багато, але влада про них не знає. Чиновники налаштовані на рішучу боротьбу з такими заходами.
“Мене це дратує. Приходжу в сказ від факт, що щось настільки серйозне і смертельне вважається само собою зрозумілим. Мало того, що це безвідповідально, але вони могли б заразитися вірусом і принести його додому до своїх батьків або бабусі з дідусем. Це не політичне питання. Це проблема суспільної охорони здоров’я. Люди вмирають, а ліків немає. Ми повинні зробити все можливе, щоб врятувати якомога більше життів”, — сказала чиновниця.
Станом на четвер, 2 липня, в Алабамі 39 тисяч підтверджених випадків COVID-19, майже 1 тисяча осіб загинула. США залишаються в лідерах за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом — в країні виявлено понад 2,6 млн випадків.
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