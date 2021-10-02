Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За словами губернаторки, підписання законопроєктів стало кульмінацією напруженої роботи та розмов законодавців обох партій.
“Я хотіла б особисто подякувати законодавчому керівництву за успішне проведення спеціальної сесії”, – сказала Айві.
До цього вона намагалася пояснити демократам, чому використання грошей, виділених на боротьбу з коронавірусом, на будівництво тюрем — хороша ініціатива. Йдеться про 400 мільйонів доларів з федерального бюджету, облігації на суму до 785 мільйонів доларів та понад 154 мільйони доларів з бюджету штату.
Федеральний уряд виділяв гроші на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу, аби “захистити життєво важливі державні послуги”. Оскільки в інструкції щодо використання коштів було сказано, що їх можна частково спрямувати на протидію насильницьким злочинам, у штаті вирішили побудувати нові тюрми.
Однак захисники прав засуджених, які наразі містяться в пенітенціарних установах, вважають, що доцільніше було б спрямувати гроші на роботу спеціалістів, які займаються психічним здоров’ям арештантів, навчання ув’язнених та ремонт системи каналізації.
- Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в Україні незабаром з’являться приватні СІЗО (слідчі ізолятори попереднього ув’язнення) з підвищеним рівнем комфорту. Платити за це будуть утримувані особи.