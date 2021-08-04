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В Албанії і Греції вирують лісові пожежі: Україна готова допомогти

В Албанії і Греції вирують лісові пожежі: жителів закликають не виходити на вулиці, а Україна готова допомогти.

Середа, 4 серпня 2021, 12:14

Про це повідомляють міжнародне інформагентство Reuters і албанське видання Exit News.

У Греції більше 500 пожежників борються з пожежею на нижніх схилах гори Парніта, на околиці Афін, за допомогою дев’яти вертольотів, п’яти літаків, поліції і армії.

“Пожежа все ще бушує, її периметр дуже широкий, а теплове навантаження дуже сильне”, – сказав представник пожежної команди.

Незважаючи на виснажливу спеку і задушливі умови, національна обсерваторія порадила жителям міста тримати вікна закритими і обмежувати рух на вулиці через шкідливі частки в небі.

Пожежа спалахнула у вівторок в місті Варімпомпі приблизно в 20 км на північ від центру Афін. В умовах пекучої температури, яка піднялася вище 40 градусів Цельсія, вона поширилася на прилеглі міста, спалюючи будинки і автомобілі та змушуючи жителів бігти.

Жертв поки не зафіксовано.

Пожежі в Греції / фото: Reuters

Крім того, наразі по всій Албанії горить кілька лісових пожеж. З них найбільше занепокоєння викликає пожежа на території півострова Карабурун, що охороняється.

Ситуація вважається неконтрольованою, оскільки у албанських пожежних немає обладнання для гасіння пожежі, особливо на важкодоступній місцевості.

Також пожежа посилюється вітрами, які збільшують площу її вогнища, а також її інтенсивність.

Директор Агентства цивільного захисту Хакі Како зазначив, що деякі пожежі виникли через підпал.

Пожежі в Албанії / фото: Exit News

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що за потреби Україна готова надати необхідну допомогу Греції та Албанії.

Він також доручив дипломатам у Греції цілодобово відслідковувати потреби українців у зв’язку з масштабною пожежею в передмісті Афін.

Крім того, Посольство України в Албанії також цілодобово готове допомагати нашим громадянам.

Кулеба наголосив, що наразі інформації про постраждалих громадян України ні в Греції, ні в Албанії немає.

Як відомо, цього літа Європа бореться з екстремальними погодними умовами, від сильних повеней на півночі до сильних хвиль тепла і пожеж, що охопили кілька районів Середземного моря.

  • Напередодні повідомлялось, що на півдні Туреччини тривають масштабні лісові пожежі, внаслідок чого кількість загиблих зросла до чотирьох.
  • Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від поїздок до охоплених пожежею регіонів Туреччини.
Теги: Греція, МЗС, пожежі, спека, Албания

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