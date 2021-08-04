В Албанії і Греції вирують лісові пожежі: Україна готова допомогти

В Албанії і Греції вирують лісові пожежі: жителів закликають не виходити на вулиці, а Україна готова допомогти.

Про це повідомляють міжнародне інформагентство Reuters і албанське видання Exit News.

У Греції більше 500 пожежників борються з пожежею на нижніх схилах гори Парніта, на околиці Афін, за допомогою дев’яти вертольотів, п’яти літаків, поліції і армії.

“Пожежа все ще бушує, її периметр дуже широкий, а теплове навантаження дуже сильне”, – сказав представник пожежної команди.

Незважаючи на виснажливу спеку і задушливі умови, національна обсерваторія порадила жителям міста тримати вікна закритими і обмежувати рух на вулиці через шкідливі частки в небі.

Пожежа спалахнула у вівторок в місті Варімпомпі приблизно в 20 км на північ від центру Афін. В умовах пекучої температури, яка піднялася вище 40 градусів Цельсія, вона поширилася на прилеглі міста, спалюючи будинки і автомобілі та змушуючи жителів бігти.

Жертв поки не зафіксовано.

Крім того, наразі по всій Албанії горить кілька лісових пожеж. З них найбільше занепокоєння викликає пожежа на території півострова Карабурун, що охороняється.

Ситуація вважається неконтрольованою, оскільки у албанських пожежних немає обладнання для гасіння пожежі, особливо на важкодоступній місцевості.

Також пожежа посилюється вітрами, які збільшують площу її вогнища, а також її інтенсивність.

Директор Агентства цивільного захисту Хакі Како зазначив, що деякі пожежі виникли через підпал.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що за потреби Україна готова надати необхідну допомогу Греції та Албанії.

Він також доручив дипломатам у Греції цілодобово відслідковувати потреби українців у зв’язку з масштабною пожежею в передмісті Афін.

Крім того, Посольство України в Албанії також цілодобово готове допомагати нашим громадянам.

Кулеба наголосив, що наразі інформації про постраждалих громадян України ні в Греції, ні в Албанії немає.

Доручив дипломатам у Греції цілодобово відслідковувати потреби наших громадян у зв’язку з масштабною пожежею в передмісті Афін. Станом на зараз інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна із дружньою Грецією і готова за потреби надати необхідну допомогу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 3, 2021

Жахливі пожежі в Албанії. Посольство України цілодобово готове допомагати нашим громадянам. Станом на зараз, інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна із Албанією у цей важкий час і готова розглянути запит про допомогу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 3, 2021

Як відомо, цього літа Європа бореться з екстремальними погодними умовами, від сильних повеней на півночі до сильних хвиль тепла і пожеж, що охопили кілька районів Середземного моря.