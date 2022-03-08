Про це йдеться у дописі Еріона Веліайя у Twitter.
Він повідомив, що вулиця з назвою Вільна Україна буде встановлена там, де розміщено декілька посольств іноземних держав. Серед них – і російське посольство.
“За збігом обставин, у цьому ряду знаходяться посольства України, Росії, Сербії та Косово”, – написав мер Тірани.
Він додав, що війна Сербії й Косова, а також війна Росії з Україною “визначили наше покоління” і героїчний опір українців потрібно пам’ятати у громадських місцях Албанії.
Варто зазначити, що увечері 6 березня, внаслідок авіаудару по Харкову у місті було знищене Почесне консульство Албанії. У Посольстві України в Албанії наголосили що винні повинні відповісти за скоєне.
- Нагадаємо, 2 березня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію “Агресія проти України”, котрою засуджує російську агресію в Україні й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території. Автори резолюції – члени Ради Безпеки ООН США та Албанія, співавторами виступають ще близько сотні країн.