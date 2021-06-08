Про це пише Euractiv.
З червня для відвідування Албанії не потрібен ПЛР-тест на коронавірус, тест на антитіла, паспорт вакцинації або будь-який інший документ, що стосується COVID-19. Крім того, скасували й обов’язковий 14-денний карантин при в’їзді в країну.
При цьому зберігається вимога дотримуватися соціальної дистанції не менше 1,5 метра один від одного, щоб запобігти поширенню хвороби.
За останній місяць в Албанії різко знизилася кількість нових інфекцій і смертей від коронавірусу. По всій країні залишаються активними менш як 300 випадків, а смертей не реєструється вже кілька днів поспіль.
Також повідомляється, що літні медичні центри, розташовані у 29 місцях по всій країні, з наступного тижня будуть пропонувати жителям експрес-тести на COVID-19.
Станом на 8 червня в Албанії приблизно одна третина населення отримала хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19.
- Напередодні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про пом’якшення карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з поширенням коронавірусу.