Про це повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Близько 19-ї години у понеділок, 25 травня, в підсобному приміщенні на 6 поверсі 6 корпусу Олександрівської клінічної лікарні на вул. Шовковичній 39/1 в Києві сталася пожежа.
Наразі пожежу ліквідовано. В результаті пожежі було пошкоджено електричний щит і вхідні двері в підсобне приміщення.
“Жертв і постраждалих немає. Підрозділами ДСНС виведено на свіже повітря 15 осіб”, — поінформували в ДСНС.
- Як відомо, Олександрівська лікарня потрапила у першу та другу “хвилі” медустанов, підготовлених для прийому хворих з підозрою на коронавірус COVID-19 та їх лікування.
- 26 березня мер Києва Віталій Кличко особисто проінспектував інфекційне відділення Олександрівської лікарні.