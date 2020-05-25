В одному з корпусів Олександрівської клінічної лікарні Києва, куди доставляють хворих на COVID-19, сталася пожежа.

Про це повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Близько 19-ї години у понеділок, 25 травня, в підсобному приміщенні на 6 поверсі 6 корпусу Олександрівської клінічної лікарні на вул. Шовковичній 39/1 в Києві сталася пожежа.

Наразі пожежу ліквідовано. В результаті пожежі було пошкоджено електричний щит і вхідні двері в підсобне приміщення.

“Жертв і постраждалих немає. Підрозділами ДСНС виведено на свіже повітря 15 осіб”, — поінформували в ДСНС.