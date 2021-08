Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Пожежники і вертольоти все ще намагаються стримати кілька пожеж, що загрожують жителям провінції Тізі-Узу, приблизно в 100 км від Алжиру.

Зазначається, що деякі пожежі виникали біля населених пунктів, через що місцевим жителям довелося бігти.

За даними місцевого видання Alhurra, в понеділок увечері Служба цивільного захисту оголосила, що веде роботу по гасінню 31 пожежі, 10 з яких знаходяться в Тізі-Узу.

Пожежі також спалахнули в лісах 13 інших штатів, найбільш складні з яких знаходяться в Джиджель, Буйре, Сетіф, Хенчеле, Гельм і Беджая.

A disaster "in the fullest sense of the word" is happening now in Tizi Ouzou, one of the states of Algeria. Please i’m asking you to pray for Algeria ❤️‍🩹🤲🏻.#PrayForAlgeria #Kabylie #تيزي_وزو #تيزي_وزو_تحترق pic.twitter.com/vNTW9OdDIX

— ALGERIAN TAG 🇩🇿 (@alg_tag) August 9, 2021