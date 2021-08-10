Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Пожежники і вертольоти все ще намагаються стримати кілька пожеж, що загрожують жителям провінції Тізі-Узу, приблизно в 100 км від Алжиру.

Зазначається, що деякі пожежі виникали біля населених пунктів, через що місцевим жителям довелося бігти.

За даними місцевого видання Alhurra, в понеділок увечері Служба цивільного захисту оголосила, що веде роботу по гасінню 31 пожежі, 10 з яких знаходяться в Тізі-Узу.

Пожежі також спалахнули в лісах 13 інших штатів, найбільш складні з яких знаходяться в Джиджель, Буйре, Сетіф, Хенчеле, Гельм і Беджая.

 