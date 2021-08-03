Відповідна інформація оприлюднена на сайті Amazon Studios (що є дочірньою компанією Amazon).

Серіал за творами англійського письменника Джона Рональда Руела Толкіна поки що отримав робочу назву “Володар перснів” (“The Lord of the Rings”). Фільмування відбувалося в Новій Зеландії.

Перший сезон вийде на сервісі Amazon Prime Video 2 вересня 2022 року.

Епізоди виходитимуть щотижня.

Дія фентезі-серіалу відбуватиметься за тисячі років до подій, які були описані в романах “Гобіт, або Туди й Звідти” та “Володар перснів”. В Amazon заявили, що в новому серіалі будуть як нові, так і знайомі персонажі.

У твіттері проєкту опубліковано перший кадр серіалу.

У серіалі знімалися Синтія Аддай-Робінсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Макс Болдрі та інші. Шоураннерами серіалу є сценаристи Патрік Маккей і Джон Д. Пейн.

“Як говорить Більбо: “Тепер я думаю, що цілком готовий вирушити в іншу подорож. Жити та дихати Середзем’ям усі ці місяці – було пригодою всього життя. Ми не можемо дочекатися, коли у фанатів з’явиться така ж можливість”, – зазначили Патрік Маккей і Джон Д. Пейн.

Як інформує міжнародне агентство Reuters, в Amazon планували витратити близько $465 мільйонів на фільмування лише першого сезону серіалу. Загалом же може вийти п’ять сезонів.

Це робить серіал одним із найдорожчих в історії.