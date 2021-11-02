В американській компанії Amazon дозволили складським працівникам, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, більше не носити захисні маски.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Нововведення почали діяти у вівторок, 2 листопада. У компанії додали, що маски дозволено не носити, якщо зворотне не вимагає федеральний, державний чи місцевий закон.

З липня компанія перестала тестувати працівників на коронавірус, оскільки більшість вже зробила щеплення.

Раніше повідомлялося, що Amazon відкладає повернення співробітників в офіс до січня.

У США всі федеральні працівники та федеральні підрядники мають пройти обов’язкову вакцинацію. На місцях працівників поінформували про незначні винятки. На отримання двох щеплень проти коронавірусу федеральні працівники мають 75 днів. Працівники, які відмовилися вакцинуватися, отримували дисциплінарні стягнення. За інформацією профспілок, це письмові попередження, потім — неоплачувані відпустки та врешті звільнення.