Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Нововведення почали діяти у вівторок, 2 листопада. У компанії додали, що маски дозволено не носити, якщо зворотне не вимагає федеральний, державний чи місцевий закон.
З липня компанія перестала тестувати працівників на коронавірус, оскільки більшість вже зробила щеплення.
Раніше повідомлялося, що Amazon відкладає повернення співробітників в офіс до січня.
У США всі федеральні працівники та федеральні підрядники мають пройти обов’язкову вакцинацію. На місцях працівників поінформували про незначні винятки. На отримання двох щеплень проти коронавірусу федеральні працівники мають 75 днів. Працівники, які відмовилися вакцинуватися, отримували дисциплінарні стягнення. За інформацією профспілок, це письмові попередження, потім — неоплачувані відпустки та врешті звільнення.
- На початку вересня у США було видано указ щодо обов’язкової вакцинації всіх федеральних службовців. Працівники, які відмовлятимуться вакцинуватися, отримуватимуть дисциплінарні стягнення. За інформацією профспілок, це можуть бути письмові попередження, потім — неоплачувані відпустки та врешті звільнення. Вимога почне діяти 8 грудня.
- З 8 листопада у США почнуть діяти нові правила в’їзду на територію країни. Вони стосуються й українців, які мають туристичну чи іншу американську візу й планують летіти туди найближчим часом. Аби прилетіти до США, потрібно пройти повний курс вакцинації проти коронавірусу.
- Туристів, що щепилися вакцинами, які не визнала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) чи американські регулятори – до США не пускатимуть. Зокрема, це стосується щеплених російським “Спутник V”.