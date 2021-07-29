В американських парках розваг Disneyland у штатах Флорида та Каліфорнія відновили правила, що стосуються карантинних обмежень у зв'язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, відвідувачі знову мають носити захисні маски в закритих приміщеннях.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Нові правила почнуть діяти 30 липня. Масковий режим відновлять для всіх гостей, незалежно від рівня вакцинації. Маски треба вдягати в закритих приміщеннях у Walt Disney World Resort у Флориді та Disneyland Resort в Каліфорнії. Не носити маски можуть тільки діти віком до двох років.

Нові правила в Disney ввели після того, як отримали нові вказівки від органів охорони здоров’я та федерального уряду.

В інших парках Disneyland є певні особливі правила, які залежать від карантинних обмежень в тій чи іншій країні. Наприклад, аби потрапити в Disneyland в Парижі (Франція) – потрібно довести, що людина повністю вакцинована проти коронавірусу чи принести негативний результат тесту на коронавірус.