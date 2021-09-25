Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Регулярне тестування в школах — одна з умов відновлення навчального процесу в США. Аби тести були доступні у всіх школах в потрібній кількості — з федерального бюджету виділили 10 мільярдів доларів.
В залежності від штату правила проведення тестування змінюються. В більшості — тестуватися можна в школі, якщо учень відчуває підвищення температури тіла, скаржиться на сильний кашель чи стверджує, що контактував з іншим учнем, у якого підтвердили зараження коронавірусом. У деяких штатах, якщо у дитини з’явилися симптоми зараження — батьків про це сповіщають й відправляють дитину додому. При цьому, батьки можуть взяти в школі тест, який слід зробити в домашніх умовах та сповістити про його результат (позитивний чи негативний) адміністрацію навчального закладу.
У частині американських шкільних округів тестують тричі на тиждень всіх учнів. На це потрібно витратити кілька годин. Таких – 30%.
За словами педагогів, останнім часом симптоми коронавірусу у школярів не зовсім типові — це висока температура тіла, блювота чи діарея, а також біль у горлі. Часто симптоми проявляються буквально одну чи дві доби.
У більшості штатів захисні маски та тестування — необов’язкові заходи захисту.
Всі батьки завжди отримують листи про те, що випадок зараження коронавірусом було зафіксовано у когось з учнів школи чи в конкретному класі. При цьому, жодну додаткову інформацію не надають з міркувань безпеки та конфіденційності. Вчителі повідомляють про конкретного інфікованого учня лише тим, хто точно з ним близько контактував.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо. Зокрема, покази Тижня моди в Нью-Йорку (США), що заплановані на вересень, зможуть відвідати лише вакциновані проти коронавірусу COVID-19 гості.