У більшості американських шкіл учнів з симптомами зараження коронавірусом регулярно тестують на COVID-19 чи дають тести з собою, аби батьки зробили їх дітям вдома.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Регулярне тестування в школах — одна з умов відновлення навчального процесу в США. Аби тести були доступні у всіх школах в потрібній кількості — з федерального бюджету виділили 10 мільярдів доларів.

В залежності від штату правила проведення тестування змінюються. В більшості — тестуватися можна в школі, якщо учень відчуває підвищення температури тіла, скаржиться на сильний кашель чи стверджує, що контактував з іншим учнем, у якого підтвердили зараження коронавірусом. У деяких штатах, якщо у дитини з’явилися симптоми зараження — батьків про це сповіщають й відправляють дитину додому. При цьому, батьки можуть взяти в школі тест, який слід зробити в домашніх умовах та сповістити про його результат (позитивний чи негативний) адміністрацію навчального закладу.

У частині американських шкільних округів тестують тричі на тиждень всіх учнів. На це потрібно витратити кілька годин. Таких – 30%.

За словами педагогів, останнім часом симптоми коронавірусу у школярів не зовсім типові — це висока температура тіла, блювота чи діарея, а також біль у горлі. Часто симптоми проявляються буквально одну чи дві доби.

У більшості штатів захисні маски та тестування — необов’язкові заходи захисту.

Всі батьки завжди отримують листи про те, що випадок зараження коронавірусом було зафіксовано у когось з учнів школи чи в конкретному класі. При цьому, жодну додаткову інформацію не надають з міркувань безпеки та конфіденційності. Вчителі повідомляють про конкретного інфікованого учня лише тим, хто точно з ним близько контактував.