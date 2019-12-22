Про це повідомляє агентство Reuters.
У повідомленні військово-морського флоту США йдеться, що користувачі урядових мобільних пристроїв, у яких є TikTok і які не видаляють додаток, будуть заблоковані з інтрамережі Військово-морського корпусу.
Військово-морський флот не буде докладно описувати те, яку небезпеку становить додаток, але представник Пентагону підполковник Урія Орланд заявив, що наказ є частиною заходів щодо “усунення існуючих і виникаючих загроз”.
TikTok користується величезною популярністю серед підлітків у США, але в останні місяці піддавався ретельному контролю з боку регуляторів і законодавців США.
Представник Військово-морського флоту заявив, що персоналу ВМС і морської піхоти, які використовують видані урядом інтелектуальні пристрої, зазвичай дозволяється використовувати популярні комерційні додатки, в тому числі звичайні додатки для соціальних мереж, але час від часу певні програми, що представляють загрозу безпеці, забороняються.
- У лютому повідомлялося, що зручний інструмент, присвячений голові Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіну і його політиці, став найпопулярнішим додатком для смартфонів у Китаї.