У Військово-морських силах (ВМС) США заборонили китайський додаток TikTok на мобільних пристроях, заявивши, що він являє собою "загрозу кібербезпеці".

Про це повідомляє агентство Reuters.

У повідомленні військово-морського флоту США йдеться, що користувачі урядових мобільних пристроїв, у яких є TikTok і які не видаляють додаток, будуть заблоковані з інтрамережі Військово-морського корпусу.

Військово-морський флот не буде докладно описувати те, яку небезпеку становить додаток, але представник Пентагону підполковник Урія Орланд заявив, що наказ є частиною заходів щодо “усунення існуючих і виникаючих загроз”.

TikTok користується величезною популярністю серед підлітків у США, але в останні місяці піддавався ретельному контролю з боку регуляторів і законодавців США.

Представник Військово-морського флоту заявив, що персоналу ВМС і морської піхоти, які використовують видані урядом інтелектуальні пристрої, зазвичай дозволяється використовувати популярні комерційні додатки, в тому числі звичайні додатки для соціальних мереж, але час від часу певні програми, що представляють загрозу безпеці, забороняються.