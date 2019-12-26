Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Обмеження діє в місті з 1962 року. Тоді міська рада ухвалила постанову, яка відносить сніжки до тієї ж категорії, що і каміння. Чиновники вирішили, що вони можуть призвести до травм.

Відтак, було заборонено в межах міста “кидати будь-який предмет, стрілу, камінь, сніжок або інші снаряди – руками або у будь-який інший спосіб – в будь-яку іншу людину”.

Дана норма вже давно викликає запитання у городян і ЗМІ. У пресі навіть з’явилася стаття, в якій Уосо назвали “найгіршим містом в Америці”. В результаті влада міста вирішила скасувати суперечливе правило.

Перегляд норми про гру в сніжки вже обговорювався на засіданні комітету охорони здоров’я і безпеки міськради Уосо. Відповідна поправка повинна бути схвалена радою на засіданні наступного місяця.

Щоб продемонструвати, що за гру в сніжки не карають бездумно, на початку грудня місцева влада зняла короткий відеоролик. У відео заступник шефа поліції Метт Барнс пояснив, як працює заборона. За його словами, за останні 15 років поліцейські застосовували суперечливу постанову лише близько 10 разів. І тільки два з цих випадків були пов’язані зі сніжками, але лише тому, що люди кидали їх в авто, що проїжджали по дорозі.

Протягом усієї промови Барнса на задньому плані поліцейські грають у сніжки.