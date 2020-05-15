Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на Геологічну службу США.

Землетрус був зафіксований у п’ятницю вранці, 15 травня, приблизно в 4:03 за місцевим часом.

Епіцентр поштовхів знаходився в 225 милях (приблизно 362 км) на північний захід від Лас-Вегаса, неподалік від кордону з Каліфорнією, і в 56 км від міста Тонопа – на глибині 4,7 милі (близько 7,6 км).

Було зареєстровано принаймні, чотири підземні поштовхи.

Наразі не повідомляється про загиблих або можливі руйнування.

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