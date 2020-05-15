Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на Геологічну службу США.
Землетрус був зафіксований у п’ятницю вранці, 15 травня, приблизно в 4:03 за місцевим часом.
Епіцентр поштовхів знаходився в 225 милях (приблизно 362 км) на північний захід від Лас-Вегаса, неподалік від кордону з Каліфорнією, і в 56 км від міста Тонопа – на глибині 4,7 милі (близько 7,6 км).
Було зареєстровано принаймні, чотири підземні поштовхи.
Наразі не повідомляється про загиблих або можливі руйнування.
#BREAKING: M 6.4 #earthquake in Nevada between Reno and Las Vegas near the California border. No details on damage or injuries yet. #BeOn4 @WWLTV pic.twitter.com/MMcwdRvOhe
— Dave Nussbaum (@Dave_Nussbaum) May 15, 2020
Did you feel it? Earthquake out of #Nevada. As of 4am it’s considered a magnitude 5.8.
Our photographer, Ryan Hudgins captured this video shortly after. @KSEE24 @CBS47 pic.twitter.com/fxlnKyXwra
— Fabiola Ramirez (@FabRamirezTV) May 15, 2020
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