Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на Геологічну службу США.

Землетрус був зафіксований у п’ятницю вранці, 15 травня, приблизно в 4:03 за місцевим часом.

Епіцентр поштовхів знаходився в 225 милях (приблизно 362 км) на північний захід від Лас-Вегаса, неподалік від кордону з Каліфорнією, і в 56 км від міста Тонопа – на глибині 4,7 милі (близько 7,6 км).

Було зареєстровано принаймні, чотири підземні поштовхи.

Наразі не повідомляється про загиблих або можливі руйнування.

#BREAKING : M 6.4 #earthquake in Nevada between Reno and Las Vegas near the California border. No details on damage or injuries yet. #BeOn4 @WWLTV pic.twitter.com/MMcwdRvOhe

Did you feel it? Earthquake out of #Nevada. As of 4am it’s considered a magnitude 5.8.

Our photographer, Ryan Hudgins captured this video shortly after. @KSEE24 @CBS47 pic.twitter.com/fxlnKyXwra

— Fabiola Ramirez (@FabRamirezTV) May 15, 2020