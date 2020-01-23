В американському журналі Forbes опублікували матеріал з туристичним оглядом столиці України, при цьому назвавши окупацію Криму "російською присутністю".

Про це йдеться в матеріалі Forbs.

Автор статті Тереза ​​Крістін щиро зізнається, що спочатку розцінювала Київ як всього лише зупинку на шляху до Чорнобиля.

“Але я швидко виявила, що столиця України гідна більшого, ніж просто швидкого погляду”, – підкреслює вона.

В той же час у матеріалі стверджується, що шарм Києва не можна порівнювати з романтикою Парижу чи Відня, проте в столиці України є своя унікальна “сумна краса”.

Автор огляду також поверхнево зачіпає українську історію і пише, що протягом століть країна перебувала на межі Сходу і Заходу. При цьому тимчасову окупацію Криму Росією в матеріалі називають “присутністю Росії в Криму”.

У Києві туристам рекомендують відвідати Музей Голодомору, Національний музей історії і центральну площу країни – Майдан Незалежності.

Також в Forbes радять відвідати київський Поділ, який хвалять за колоритну атмосферу, архітектуру безлічі церков навколо Контрактової площі і затишні кафе.

З місцевої кухні в Києві, крім традиційного українського борщу, в матеріалі рекомендують також спробувати налисники, супи, фалафель і хумус.