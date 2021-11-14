У дитячому зоопарку міста Лінкольн (штат Небраска) три снігові барси померли через наслідки коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба зоопарку.

“З глибоким сумом повідомляємо нашій громаді, що три снігових барси в дитячому зоопарку Лінкольна померли через ускладнення коронавірусу. Наших леопардів, Ранні, Еверест і Макалу, любила вся наша спільнота всередині та за межами зоопарку. Ця втрата справді жахлива, і ми всі разом сумуємо”, – йдеться в повідомленні.

Також на COVID-19 у дитячому зоопарку захворіли два суматранські тигри, яким вдалося одужати.

У пресслужбі додали, що зоопарк залишається відкритим для відвідувачів та продовжуватиме приймати їх з урахуванням санітарних вимог.