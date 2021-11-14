Про це повідомила пресслужба зоопарку.
“З глибоким сумом повідомляємо нашій громаді, що три снігових барси в дитячому зоопарку Лінкольна померли через ускладнення коронавірусу. Наших леопардів, Ранні, Еверест і Макалу, любила вся наша спільнота всередині та за межами зоопарку. Ця втрата справді жахлива, і ми всі разом сумуємо”, – йдеться в повідомленні.
Також на COVID-19 у дитячому зоопарку захворіли два суматранські тигри, яким вдалося одужати.
У пресслужбі додали, що зоопарк залишається відкритим для відвідувачів та продовжуватиме приймати їх з урахуванням санітарних вимог.
- У липні повідомлялось, що у зоопарку каліфорнійського міста Сан-Дієго сніжний леопард на ім’я Раміль підхопив коронавірус COVID-19.