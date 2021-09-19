Про це повідомляє американський канал CNN.
Зазначається, що Руджіо викладає у приватному католицькому коледжі Іона (штат Нью-Йорк). Чоловік періодично відвідує церкву Святої Родини, що розташована за кілька кварталів від кампуса коледжу. Саме там він виявив шедевр мистецтва.
За словами чоловіка, нещодавно у церкві увімкнули додаткове освітлення. Серед ікон, що прикрашали стіни храму, професора зацікавила картина в стилі бароко. Руджіо 9 років прожив в Італії, де вивчав мистецтво, тому ця робота здалася йому знайомою.
Чоловік каже, що певний час не міг повірити у те, що бачить.
“Я встав і почав фотографувати на мобільний телефон, я був дуже схвильований”, – сказав він.
Потім професор порадився з італійськими колегами та з’ясував, що картина є твором італійського художника Чезаре Дандіні під назвою “Святе сімейство з немовлям святим Іваном”. Картина зберігалася в американській церкві останні 60 років. Однак Руджіо каже, що вона була написана в 1630-х роках на основі деяких інших творів мистецтва.
It’s an Italian Baroque masterpiece temporarily on display at @ionacollege. And it didn’t travel far to get here. The details on EWN at 4 & 6. pic.twitter.com/CAPlGLlrxV
— Joe Torres (@joetorresABC7) September 13, 2021
Картина є частиною серії з чотирьох творів під назвою “Благодійність”. Одна з картин серії висить у Музеї мистецтва Метрополітен, ще одна – в Ермітажі. Доля ще однієї картини невідома. Є лише чорно-біла фотографія, яка доводить її існування.
Наразі невідомо, як картина Дандіні потрапила до церкви та пробула там усі ці роки. Однак є дані про те, що її купив один із колишніх монсеньйорів церкви в 1960-х роках.
Картину на 3 місяці позичать коледжу Іона для виставки в університетському містечку.
- Раніше повідомлялося, що в жовтні на аукціоні заплановано продати 11 картин художника Пабло Пікассо. До цього вони протягом 20 років були в ресторані Лас-Вегасу (Невада, США).