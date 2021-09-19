У США професор історії мистецтв Томас Руджіо випадково виявив картину XVII століття “Святе сімейство”, яку вважали зниклою. Її автором є італійський художник Чезаре Дандіні.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Зазначається, що Руджіо викладає у приватному католицькому коледжі Іона (штат Нью-Йорк). Чоловік періодично відвідує церкву Святої Родини, що розташована за кілька кварталів від кампуса коледжу. Саме там він виявив шедевр мистецтва.

За словами чоловіка, нещодавно у церкві увімкнули додаткове освітлення. Серед ікон, що прикрашали стіни храму, професора зацікавила картина в стилі бароко. Руджіо 9 років прожив в Італії, де вивчав мистецтво, тому ця робота здалася йому знайомою.

Чоловік каже, що певний час не міг повірити у те, що бачить.

“Я встав і почав фотографувати на мобільний телефон, я був дуже схвильований”, – сказав він.

Потім професор порадився з італійськими колегами та з’ясував, що картина є твором італійського художника Чезаре Дандіні під назвою “Святе сімейство з немовлям святим Іваном”. Картина зберігалася в американській церкві останні 60 років. Однак Руджіо каже, що вона була написана в 1630-х роках на основі деяких інших творів мистецтва.

It’s an Italian Baroque masterpiece temporarily on display at ⁦@ionacollege⁩. And it didn’t travel far to get here. The details on EWN at 4 & 6. pic.twitter.com/CAPlGLlrxV — Joe Torres (@joetorresABC7) September 13, 2021

Картина є частиною серії з чотирьох творів під назвою “Благодійність”. Одна з картин серії висить у Музеї мистецтва Метрополітен, ще одна – в Ермітажі. Доля ще однієї картини невідома. Є лише чорно-біла фотографія, яка доводить її існування.

Наразі невідомо, як картина Дандіні потрапила до церкви та пробула там усі ці роки. Однак є дані про те, що її купив один із колишніх монсеньйорів церкви в 1960-х роках.

Картину на 3 місяці позичать коледжу Іона для виставки в університетському містечку.