Про це повідомляє американський канал CNN.

Зазначається, що Руджіо викладає у приватному католицькому коледжі Іона (штат Нью-Йорк). Чоловік періодично відвідує церкву Святої Родини, що розташована за кілька кварталів від кампуса коледжу. Саме там він виявив шедевр мистецтва.

За словами чоловіка, нещодавно у церкві увімкнули додаткове освітлення. Серед ікон, що прикрашали стіни храму, професора зацікавила картина в стилі бароко. Руджіо 9 років прожив в Італії, де вивчав мистецтво, тому ця робота здалася йому знайомою.

Чоловік каже, що певний час не міг повірити у те, що бачить.

Потім професор порадився з італійськими колегами та з’ясував, що картина є твором італійського художника Чезаре Дандіні під назвою “Святе сімейство з немовлям святим Іваном”. Картина зберігалася в американській церкві останні 60 років. Однак Руджіо каже, що вона була написана в 1630-х роках на основі деяких інших творів мистецтва.

It’s an Italian Baroque masterpiece temporarily on display at ⁦@ionacollege⁩. And it didn’t travel far to get here. The details on EWN at 4 & 6. pic.twitter.com/CAPlGLlrxV

— Joe Torres (@joetorresABC7) September 13, 2021