У суботу, 4 липня, радниця з питань комунікацій голови Офісу президента Андрія Єрмака Дарія Зарівна влаштувала гучне святкування свого дня народження.

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Святкування відбувалося у креативному просторі Kooperativ. Іменинниця влаштувала гостям вечірку з тематичними декораціями, неоновими ілюмінаціями, випивкою, закусками та велетенським тортом.

Зарівна з’явилася на святі у доволі сміливому образі. Вона обрала трендові чорні штани та відвертий топ такого ж кольору.

Гості іменинниці активно ділилися Stories з вечірки. Зокрема, одним із подарунків стала чорно-біла газета російською мовою “Что вы творите?”. У ній друзі та знайомі Зарівної ділилися спогадами про їхнє знайомство. Зокрема, свою історію розповів й колишній міністр Дмитро Дубілет, а також блогер Антон Птушкін.

Зазначимо, що Зарівна зібрала найближчих друзів, серед яких чимало медійних персон. Привітати радницю Єрмака прийшли директор з маркетингу Multiplex Олександр Жиляєв, керівний партнер Havas Creative Group Ukraine Ден Логвин, ресторатор Володимир Задірака та інші.

Цікаво, що на одній зі Stories Зарівна позує для фото, огорнувшись американським прапором. Однак радниця Єрмака несподівано видалила цей фрагмент вечірки.

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