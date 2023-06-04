У початкових і середніх школах шкільного округу Дейвіс штату Юта (США) заборонили Біблію після того, як комісія з перегляду дійшла висновку, що вона не відповідає віку учнів "через вульгарність або насильство",

Джерело: BBC, AP.

Як повідомляється, запит на вилучення Біблії подали батьки учнів після того, як у 2022 році республіканський уряд Юти прийняв закон про заборону “порнографічних або непристойних” книг у школах.

У відповідь на батьківську скаргу штат задовільнив вимогу батьків. Комітет опублікував своє рішення щодо Біблії в онлайн-базі даних запитів на перегляд, проте не пояснив, які саме уривки він вважає “надмірно насильницькими чи вульгарними”.

Водночас один із батьків, який подав скаргу, заявив, що Біблія “не несе серйозної цінності для неповнолітніх”, а законодавець Юти назвав її “складним читанням” для дітей молодшого віку.

Суд визначив, що зміст Біблії хоч і не порушує закон 2022 року, але містить “вульгарність або насильство, неприйнятні для учнів молодших класів”. Тому книга залишиться лише в місцевих середніх школах, попри те, що звідти її теж закликали вилучити.

Своєю чергою, представники церкви відмовилися коментувати рішення округу.

Окрім того, речник округу Кріс Вільямс повідомив, що хтось також подав запит на перевірку Книги Мормона, однак не сказав, які причини були вказані. Посилаючись на політику конфіденційності шкільної ради, він також не сказав, чи було це від тієї самої особи, яка скаржилася на Біблію.

Нагадаємо, губернатор-республіканець штату Юта Спенсер Кокс підписав закони, які забороняють дітям до 18 років користуватися соціальними мережами з 22:30 вечора до 6:30 ранку.