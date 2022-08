Про це повідомляють #Букви.

Відповідне повідомлення опубліковано у Twitter-акаунті Amnesty International. В організації зауважили, що Збройні сили України наражають на небезпеку мирних мешканців, оскільки начебто створюють бази та ведуть обстріли з населених пунктів.

⚡️ Ukrainian forces have put civilians in harm’s way by establishing bases and operating weapons systems in populated residential areas.

— Amnesty International (@amnesty) August 4, 2022