Міжнародна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку мирне населення. В МЗС України цю заяву назвали "створення фальшивого балансу між злочинцем та жертвою", а ОПУ висловили жаль Amnesty International дискредитує ЗСУ на рівні з Кремлем.

Про це повідомляють #Букви.

Відповідне повідомлення опубліковано у Twitter-акаунті Amnesty International. В організації зауважили, що Збройні сили України наражають на небезпеку мирних мешканців, оскільки начебто створюють бази та ведуть обстріли з населених пунктів.

⚡️ Ukrainian forces have put civilians in harm’s way by establishing bases and operating weapons systems in populated residential areas. — Amnesty International (@amnesty) August 4, 2022

На сайті організації також опубліковано доповідь про те, що правозахисники організації вели спостереження з квітня до липня у Харківській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях.

Таким чином вони вивчали місця, які обстрілювала Росія, а також опитували очевидців і родичів загиблих. Правозахисники з’ясували, що українські війська іноді вели вогонь поблизу шкіл або житлових будинків, а також перебували в цивільних обʼєктах у 19 містах і селах вище вказаних регіонів.

Водночас в Amnesty International наголосили, що практика українських військових, які розміщують військові обʼєкти в населених пунктах, “жодним чином не виправдовує невибіркові атаки РФ”, які класифікуються як воєнні злочини.

У доповіді зазначено, що правозахисники фіксували обстріли з боку російських військових по цивільних обʼєктах України, де військових ЗСУ не було поряд.

На цю заяву вже зреагували в українському МЗС. Так, голова відомства Дмитро Кулеба заявив у сторіз свого Instagram-акаунту наголосив, що така заява Amnesty International – це не про пошук та донесення світу правди.

“Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою. Між країною, яка сотнями і тисячами знищує цивільне населення, міста та цілі території. І країною, яка відчайдушно захищається“, — заявив Кулеба.

Прокоментував допис Amnesty International і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

“Єдине, що становить загрозу життю українців, — це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім’ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст”, – написав він у Twitter.

Радник Єрмака також наголосив, що Росія докладає максимум зусиль, аби дискредитувати ЗСУ в очах міжнародної спільноти та зірвати постачання озброєння і висловив жаль, що до цієї дискредитації долучилась Amnesty International.