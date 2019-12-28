Адміністрація морських портів України вважає необґрунтованими припущення Національного антикорупційного бюро про наявність можливих порушень при реалізації проектів капітального днопоглиблення у портах "Чорноморськ" та "Південний", які на замовлення АМПУ виконувала компанія China Harbour Engineering Company Ltd.

Про це повідомила прес-служба АМПУ.

Зазначається, що усі три публічні міжнародні тендери, переможцем яких стала китайська компанія, проводилися у системі електронних закупівель ProZorro із чітким дотриманням чинного законодавства. Проведення відкритих тендерів дозволило залучити до участі у них провідні світові днопоглиблювальні компанії, DEME Group (Бельгія), Boskalis International B. V. (Нідерланди), Jan De Nul N.V (Бельгія) Van Oord Dredging and Marine Contractors BV (Нідерланди) та зокрема China Harbour Engineering Company Ltd (СНЕС, Китай).

“Компанія СНЕС запропонувала найнижчу ціну та стала переможцем електронних торгів. Загальна економія, яка була досягнута завдяки проведенню відкритих тендерів по трьох проектах склала понад 500 млн грн“, – наголосили в прес-службі.

В АМПУ також зазначили, що тендерні процедури та подальша реалізація проектів на усіх етапах проходили під пильним контролем з боку Міністерства інфраструктури України, експертного середовища, засобів масової інформації та громадськості.

Крім того, самі проекти днопоглиблення були розроблені відповідно до планів розвитку портів “Південний“ та “Чорноморськ“, пройшли необхідну за законодавством експертизу та були затверджені Кабінетом міністрів України.

“Адміністрація морських портів України у своїй роботі дотримувалася та дотримуватиметься принципів відкритості та прозорості і готова й надалі співпрацювати з детективами НАБУ та надавати всю необхідну інформацію“, – резюмували в прес-службі.