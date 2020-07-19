Влада Амстердама тимчасово закрила кілька вулиць в Кварталі червоних ліхтарів, в якому надають секс-послуги, тому що люди там не дотримувалися соціальної дистанції.

Про це повідомила мерія міста в Twitter.

Так, мерія закликала туристів і жителів Амстердама не ходити в Квартал червоних ліхтарів, тому що там дуже багато людей. У зв’язку з цим закрили і кілька вулиць у цьому районі.

“Не відвідуйте квартал червоних ліхтарів. Там дуже багатолюдно. Деякі вулиці закриті”, – говорилося в твіті.

Квартал, де трудяться працівники секс-індустрії, був закритий 15 березня в зв’язку з пандемією коронавірусу. Відкриття популярного серед туристів кварталу намічалося на 1 вересня, проте влада дозволила доступ до нього вже 1 липня, писало Reuters. Умовою для відновлення роботи повій стала заборона на поцілунки – з метою уникнути заражень SARS-CoV-2.