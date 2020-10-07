В Амстердамі пасажир автобуса напав на водія, побив його і покусав через те, що той зробив йому зауваження про відсутність захисної маски.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NOS.

67-річний водій ушпиталений – у нього вибиті чотири зуба, струс мозку, забиття ребер та обличчя.

Зловмисник втік з місця події.

Амстердамська компанія громадського транспорту GVB заявила, що водія виписали з лікарні, але він все ще в шоці.

“З огляду на обставини, справи у нього йдуть непогано, але він шокований”, – повідомили в компанії.

Також GVB передала знімки підозрюваного співробітникам поліції; вони продовжують опитувати свідків інциденту.