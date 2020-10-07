Про це повідомляє телерадіокомпанія NOS.
67-річний водій ушпиталений – у нього вибиті чотири зуба, струс мозку, забиття ребер та обличчя.
Зловмисник втік з місця події.
Амстердамська компанія громадського транспорту GVB заявила, що водія виписали з лікарні, але він все ще в шоці.
“З огляду на обставини, справи у нього йдуть непогано, але він шокований”, – повідомили в компанії.
Також GVB передала знімки підозрюваного співробітникам поліції; вони продовжують опитувати свідків інциденту.
- Раніше повідомлялося, що 26 вересня в центрі Лондона (Велика Британія) відбулися зіткнення між поліцією і учасниками акції протесту проти коронавірусних обмежень.