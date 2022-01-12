Копію картини оприлюднили на сайті музею.
За допомогою нейромереж кожне зображення перевірили на однорідність за кольором та різкістю та об’єднали в одну фотографію. У результаті вийшло зображення на 717 гігапікселів, яке важить 5,6 ТБ.
“Новий скан настільки детальний, що дає змогу побачити окремі мазки, які колись зробив художник”, – розповіли представники музею.
Справжня назва картини – “Виступ стрілецької роти капітана Франса Баннінга Кока та лейтенанта Віллема ван Рейтенбюрга”. Вона зберігається у Рейксмузеумі Амстердама.
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