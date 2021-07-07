Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Напад стався, коли де Вріс залишив студію в центрі Амстердама. Один з п’яти пострілів влучив йому в голову.
“Він був важко поранений і бореться за своє життя. Рідкісний мужній журналіст, який невпинно добивався справедливості”, – заявив мер Амстердама Фемке Халсема.
Поліція повідомила, що затримано трьох підозрюваних, в тому числі, можливий стрілок. Вони відмовилися повідомити будь-які подробиці.
Також правоохоронці оточили місце стрілянини біля площі Лейдсеплейн в центрі міста. Вони збирали відеозапису, показання свідків і докази судово-медичної експертизи.
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав напад “шокуючим і незрозумілим”.
“Це був напад на відважного журналіста, а також напад на вільну пресу, яка так важлива для нашої демократії. Ми молимося, щоб він вижив”, – додав він.
64-річний де Вріс – знаменитість в Нідерландах: він часто виступає в якості коментатора телевізійних програм про злочини і в якості експерта, кримінального репортера з джерелами як в правоохоронних органах, так і в злочинному світі.
Де Вріс в минулому отримував погрози від злочинного світу в зв’язку з декількома справами.
- Нагадаємо, 59-річного журналіста Джамаля Хашоггі вбили 2 жовтня 2018 року в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Хашоггі був відомим критиком правлячої династії в Ер-Ріяді. У вересні 2017 року поїхав в США, де вів колонку в Washington Post. У ній він все більш відкрито виступав проти наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.