Відомий нідерландський журналіст Пітер Р. де Вріс, який писав про злочинний світ, отримав важкі вогнепальні поранення в Амстердамі.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Напад стався, коли де Вріс залишив студію в центрі Амстердама. Один з п’яти пострілів влучив йому в голову.

“Він був важко поранений і бореться за своє життя. Рідкісний мужній журналіст, який невпинно добивався справедливості”, – заявив мер Амстердама Фемке Халсема.

Поліція повідомила, що затримано трьох підозрюваних, в тому числі, можливий стрілок. Вони відмовилися повідомити будь-які подробиці.

Також правоохоронці оточили місце стрілянини біля площі Лейдсеплейн в центрі міста. Вони збирали відеозапису, показання свідків і докази судово-медичної експертизи.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав напад “шокуючим і незрозумілим”.

“Це був напад на відважного журналіста, а також напад на вільну пресу, яка так важлива для нашої демократії. Ми молимося, щоб він вижив”, – додав він.

64-річний де Вріс – знаменитість в Нідерландах: він часто виступає в якості коментатора телевізійних програм про злочини і в якості експерта, кримінального репортера з джерелами як в правоохоронних органах, так і в злочинному світі.

Де Вріс в минулому отримував погрози від злочинного світу в зв’язку з декількома справами.