Королева Нідерландів Максима в четвер відкрила в Амстердамі перший в світі надрукований сталевий міст.

Про це повідомляє ABC News.

Міст встановлено над каналом Аудезейтс Ахтербургвал в самому серці кварталу червоних ліхтарів Амстердама.

Відмінні плавні лінії 12-метрового моста були створені за допомогою технології 3D-друку, званої аддитивним виробництвом дроту і дуги, яка поєднує в собі робототехніку та зварювання.

6-тонна конструкція буде оснащена датчиками, які дослідники з Імперського коледжу Лондона будуть використовувати для спостереження за мостом в режимі реального часу.

Надрукований міст буде замінювати звичайний два роки. За цей час старий міст відреставрують і знову введуть в експлуатацію.

Міка Мос, член ради муніципалітету Амстердама, сказав, що міст може допомогти залучити нових туристів, оскільки місто прагне очистити район, відомий зубожілими клубами і гучними холостяцькими вечірками.