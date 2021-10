Про це повідомляють профільне видання TechCrunch, а також міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що безпілотні водні таксі Roboat створили науковці з Массачусетського технологічного інституту та Амстердамського інституту передових міських рішень. Цьогоріч їх успішно протестували. У кінці жовтня вдалося запустити повноцінну роботу цього транспорту.

Безпілотні човни розганяються до 6 км/год та перевозять до 5 людей. У середньому заряду вистачить на 10 годин роботи.

Roboat оснащений кількома камерами для огляду, які контролюють маршрут й допомагають уникнути зіткнення з іншими об’єктами. Човен прокладає маршрут за допомогою GPS.

Роботу безпілотних таксі контролює наземний оператор у центрі управління. Він зможе одночасно стежити за пересуванням понад 50 таких човнів.

Розробники сподіваються, що їхні човни використовуватимуть не лише для перевезення пасажирів, а і для збору відходів та доставлення товарів тощо.

The electric-powered ferry 'Roboat' – a catchier name than 'autonomous floating vehicle' – is being developed by Amsterdam's Institute for Advanced Metropolitan Solutions with the Massachusetts Institute of Technology https://t.co/ZDWZV2faCi pic.twitter.com/MvD4lwt66D

