Директорка Аннабель Бірні заявила, що амстердамський музей "Ермітаж" з 1 вересня носитиме назву "H`ART Museum" – через розрив зв’язків із російським музеєм у Санкт-Петербурзі на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: dpa

Як повідомили у виданні, художній та культурно-історичний музей у подальшому співпрацюватиме з трьома міжнародними партнерами – Британським музеєм (Лондон), Центром Помпіду (Париж) та Смітсонівським музеєм американського мистецтва (Вашингтон).

Зазначається, що з моменту відкриття у 2009 році в амстердамському музеї було проведено 30 виставок з експонатами російського музею.

Проте після розриву відносин з РФ голландські музеї передали “Ермітажу” найкращі експонати зі своїх колекцій, зокрема картини Рембрандта, Вермеєра та Ван Гога.

За словами Бірні, спільно з міжнародними партнерами плануються “великі художні виставки та інтимні презентації”. Відтак, першу велику виставку у музеї “H`ART Museum” запланована на середину 2024 року. Вона включатиме роботи російського художника Василя Кадинського.

У 2026 році відбудеться показ виставки Британського музею “Жіноча сила”, відзначили у виданні.