Джерело: dpa
Як повідомили у виданні, художній та культурно-історичний музей у подальшому співпрацюватиме з трьома міжнародними партнерами – Британським музеєм (Лондон), Центром Помпіду (Париж) та Смітсонівським музеєм американського мистецтва (Вашингтон).
Зазначається, що з моменту відкриття у 2009 році в амстердамському музеї було проведено 30 виставок з предметами російського музею.
Проте після розриву відносин з РФ голландські музеї передали “Ермітажу” найкращі експонати зі своїх колекцій, зокрема картини Рембрандта, Вермеєра та Ван Гога.
За словами Бірні, спільно з міжнародними партнерами плануються “великі художні виставки та інтимні презентації”. Відтак, перша велика виставка у музеї “H`ART Museum” запланована на середину 2024 року. Вона включатиме роботи російського художника Василя Кадинського.
У 2026 році відбудеться показ виставки Британського музею “Жіноча сила”, відзначили у виданні.
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