Аналіз опубліковано на сайті аналітичного центру.

Компліментарно висловившись про новорічне звернення Зеленського, автор, україно-британський журналіст Богдан Нахайло, протиставив його слова заявам Порошенка, який апелював до трьох цінностей: “Армія. Мова. Віра”.

Він стверджує, що під час передвиборної гонки Порошенко організував навколо себе “кампанію все більш грубих закликів патріотизму, заснованих на мові, релігії та армії”. При цьому, Порошенко робив акцент на тому, що Зеленський не компетентний в політичних питаннях, нібито називаючи його “інструментом Кремля”.

Автор вважає, що через такі заяви Порошенко і програв вибори, оскільки виборці обрали Зеленського, який закликав до зміни поколінь, роблячи акцент на бажанні закінчити війну і пропонував більш інклюзивний підхід до теми національної ідентичності.

“Порошенко і його прихильники, схоже, як і раніше не згодні з характером і значенням цієї поразки на виборах. Замість того, щоб визнати результат як данину плюралізму українського суспільства, більшість в таборі колишнього президента вирішила відхилити три чверті електорату як непатріотичних і неосвічених ошуканців, якими імовірно маніпулювали Зеленський і вороги України”, – написав автор.

Він зазначив, що з моменту поразки на президентських виборах Порошенко нібито “заохочує розділення, а не єдність”. Автор упевнений, що демонстрацією цього факту стало те, що на двох телеканалах замість звернення Зеленського показали лише його привітання.

До слова, це не перше подібне суб’єктивне висловлювання журналіста на адресу п’ятого президента.

У газеті Kyiv Post періодично друкували його матеріали подібного характеру.

Він писав про те, що Порошенка ототожнюють з олігархічною системою, критикують ща нерішучий підхід до реформ, незважаючи на те, що він здатний представляти військового лідера України.

Також він писав, що Порошенко – не “остання надія” Заходу на майбутнє України, бо “якщо інші кандидати переможуть (на президентських виборах 2019 року, – ред.), країна не обов’язково стане жертвою впливу президента Росії Володимира Путіна”.