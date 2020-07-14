В Англії ввели зобов'язання щодо носіння масок у магазинах і супермаркетах. З 24 липня ті, хто приходять без масок, будуть оштрафовані.

Про це повідомляє The Guardian.

Раніше, на території Сполученого Королівства, зобов’язання носити маски було тільки в Шотландії. Тепер воно пошириться і на Англію.

“Прем’єр-міністр чітко дав зрозуміти, що люди повинні носити маски в магазинах, і ми зробимо це обов’язковим з 24 липня”, – заявив представник прем’єра.

За порушення цього розпорядження відвідувачам буде загрожувати штраф до £100.

Раніше на території Англії обов’язкове носіння захисної маски поширювалося тільки на проїзд в громадському транспорті.

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон сказав з цього приводу, що якщо громадяни будуть слідувати такій рекомендації, то незабаром зможуть повернутися до нормального життя – відвідуючи ресторани і супермаркети.

Нагадаємо, що сам Джонсон перехворів коронавірусом. У понеділок, 13 липня, він одягнув маску під час звернення і закликав інших громадян робити так само.