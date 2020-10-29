Результати за минулий тиждень свідчать про те, що COVID-19 поширюється по країні швидкими темпами.

Дослідження було замовлено Міністерством охорони здоров’я і соціального захисту Британії і здійснюється в партнерстві з Imperial College Healthcare NHS Trust і Ipsos MORI.

Як проходить дослідження

Програма REACT – це серія досліджень, спрямованих на поліпшення розуміння того, як пандемія COVID-19 поширюється по всій Англії.

Дослідники відібрали біологічний матеріал у 100 тисяч випадкових англійців, щоб зрозуміти – наскільки вірус поширився і скільки людей зараз заражено реально (в процентному співвідношенні).

Воно проводиться на двох рівнях. Респондентам роблять два тести: ПЛР (більш точний) і ІФА (реально використовувати в домашніх умовах). Дослідники порівнюють результати двох тестів і розсилають результати респондентам. Якщо ті отримують позитивний тест – рекомендується бути на самоізоляції два тижні.

Результати дослідження

Минулого тижня (з 16 по 25 жовтня) дослідники зібрали тести у 85 тисяч осіб по всій Англії. Вони показали істотне зростання кількості інфікованих громадян по всій країні.

“Проміжний звіт, підготовлений Imperial College London і Ipsos MORI, який включає тести, проведені в період з 16 по 25 жовтня, показує, що поширеність інфекції збільшилася більш ніж удвічі з моменту останнього раунду тестування, при цьому 1,28% інфіковані. Це означає, що приблизно 128 осіб на 10 000 населення Англії мають вірус, що викликає COVID-19, в порівнянні з 60 за станом на 5 жовтня“, – сказано в повідомленні.

Результати дослідження відображають реальну картину в Англії – близько 96 тисяч нових випадків зараження щодня.

Передача коронавірусної інфекції збільшилася у всіх вікових групах і в усіх регіонах країни. Найбільш поширений коронавірус серед молодих людей у ​​віці 18-24 років. Найбільш різкий сплеск захворюваності зафіксували серед дорослого населення у віці 55-64 років. В порівнянні з попереднім раундом дослідження, показники потроїлися.

Кількість нових випадків зараження подвоюється кожні 9 днів, що означає, що епідемія продовжує зростати по всій країні.