Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що через місяць в Англії можуть зняти карантинні обмеження. Остаточне рішення уряд прийматиме на вихідних.

Про це повідомляє The Guardian.

Якщо буде прийнято позитивне рішення, то обмеження почнуть знімати 21 червня.

Причина затримки зі скасуванням карантинних обмежень – індійський штам коронавірусу, який швидко поширився територією Англії.

“Ми дамо точну відповідь в понеділок, але я точно можу сказати, що для розробки подальших кроків ми повинні бути вкрай обережними… Ми все ще вивчаємо дані, ми, звісно, бачимо збільшення випадків зараження коронавірусом та збільшення кількості госпіталізацій. Нас чекають дискусії стосовно того, що не можна знімати обмеження”, – сказав Джонсон.

21 червня в Англії вже називають “днем свободи”. Громадяни очікують, що в цей день буде знято всі юридичні обмеження на громадські зібрання, масові заходи, а також відкриють нічні клуби.