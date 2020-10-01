Про це повідомляє ВВС.
Заклади громадського харчування і готельно-ресторанного бізнесу більше не мають права пропонувати клієнтам зазначені предмети з пластику.
Спочатку планувалося ввести цю заборону в квітні, але через пандемію і затримку в поставках – реалізацію рішення перенесли на жовтень.
Дозволено надавати або продавати трубочки, палички і мішалки з пластика для людей, яким вони необхідні на через якісь захворювання.
Міністр навколишнього середовища Британії Джордж Юстіс заявив, що уряд “твердо прагне вирішити” проблему одноразового пластику.
“Заборона на соломинки, мішалки і палички – це всього лише наступний крок в нашій боротьбі з пластиковим забрудненням і наше зобов’язання захищати океан і навколишнє середовище для майбутніх поколінь”, – сказав він.
Раніше на території Британії щодня використовували близько 4,7 млрд соломинок, 316 млн пластикових мішалок і 1,8 млрд ватних паличок.
Захисники навколишнього середовища вітали заборону, але закликали до подальших дій стосовно одноразових пластикових товарів.
- У 2018 році Європарламент в рамках боротьби із забрудненням світового океану проголосував за заборону одноразових виробів із пластику – посуду, соломинок для пиття, тонких пластикових пакетів та інших.