Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Інцидент стався у неділю ввечері. Тварина бігала вулицями міста.
Експерти із захисту тварин закликали правоохоронців дозволити оленю знайти дорогу додому. Проте у місцевому департаменті заявили, що були побоювання щодо безпеки пішоходів та автомобілістів, тому вирішили ліквідувати тварину, адже приспати оленя так і не вдалося.
“Протягом дев’яти годин ми намагалися приспати оленя. Ми обрали місце за містом, щоб безпечно вивезти тварину, зменшити її страждання й гарантувати безпеку. Кілька уколів транквілізатора не змогли приспати оленя”, — заявив заступник керівника поліції Мерсісайду Ієн Крітчлі.
Things you don’t normally see in Bootle on a Sunday 🦌🦌 pic.twitter.com/MP5eSQklcI
— paulakp (@paulawooparr) September 26, 2021
В поліції побоювалися, що відпустивши оленя, він може бути небезпечним для людей на вулиці, тому поліціянти його застрелили.
- Раніше повідомлялося, що на Фарерських островах пройшло традиційне полювання на дельфінів, де жорстоко убили понад 1400 атлантичних білобоких дельфінів.