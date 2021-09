Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Інцидент стався у неділю ввечері. Тварина бігала вулицями міста.

Експерти із захисту тварин закликали правоохоронців дозволити оленю знайти дорогу додому. Проте у місцевому департаменті заявили, що були побоювання щодо безпеки пішоходів та автомобілістів, тому вирішили ліквідувати тварину, адже приспати оленя так і не вдалося.

“Протягом дев’яти годин ми намагалися приспати оленя. Ми обрали місце за містом, щоб безпечно вивезти тварину, зменшити її страждання й гарантувати безпеку. Кілька уколів транквілізатора не змогли приспати оленя”, — заявив заступник керівника поліції Мерсісайду Ієн Крітчлі.

Things you don’t normally see in Bootle on a Sunday 🦌🦌 pic.twitter.com/MP5eSQklcI

— paulakp (@paulawooparr) September 26, 2021