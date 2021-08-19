Про це повідомляє видання The Guardian.
Сержант Герайнт Джонс отримав письмове попередження (догану) від дисциплінарної комісії після розслідування, проведеного Незалежним офісом щодо поведінки поліціянтів (IOPC). 47-річний офіцер визнав “серйозне порушення”. Його поведінку визнали неприйнятною, зауваживши, що він порушив професійні стандарти авторитету, поваги, ввічливості, рівності тощо. В IOPC пояснили, що поведінка офіцера “дискредитувала його професійні навички”. Догана триватиме п’ять років.
До цього дії Джонса виправдали в магістратському суді Плімута. Суддя заявив, що поширення “зображення про арешт Флойда” було порушенням закону про комунікації 2003 року.
Під час судового засідання офіцер визнав, що поділився фотографією з групою колег 30 травня минулого року, через п’ять днів після затримання та смерті Флойда. Офіцер пояснив, що не хотів, аби його жарт сприймали як “спробу образити пам’ять Флойда”. На мемі, який поширював сержант, на місці обличчя Флойда було обличчя американського проповідника та тренера з американського футболу Ворді Жубера III. Двоє колег Джонса тоді відповіли смайликами, а один вирішив написати скаргу, після чого й було розпочато провадження щодо порушення професійних стандартів.
Джонс працював у поліції протягом 23 років. Він видалив мем з групи майже відразу та перепросив через те, що відправив його. Поки що він в неоплачуваній вимушеній відпустці. Як тільки буде узгоджено всі формальності – Джонс зможе повернутися на роботу.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- В квітні суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.
- Ексофіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна засудили до 22,5 року ув’язнення за вбивство Джорджа Флойда.