У Великобританії офіцер поліції вирішив пожартувати над фактом затримання Джорджа Флойда й надіслав мем стосовно цього групі колег у WhatsApp. Після проведення розслідування йому оголосили догану, яка триватиме п'ять років, але не звільнили з правоохоронних органів.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Сержант Герайнт Джонс отримав письмове попередження (догану) від дисциплінарної комісії після розслідування, проведеного Незалежним офісом щодо поведінки поліціянтів (IOPC). 47-річний офіцер визнав “серйозне порушення”. Його поведінку визнали неприйнятною, зауваживши, що він порушив професійні стандарти авторитету, поваги, ввічливості, рівності тощо. В IOPC пояснили, що поведінка офіцера “дискредитувала його професійні навички”. Догана триватиме п’ять років.

До цього дії Джонса виправдали в магістратському суді Плімута. Суддя заявив, що поширення “зображення про арешт Флойда” було порушенням закону про комунікації 2003 року.

Під час судового засідання офіцер визнав, що поділився фотографією з групою колег 30 травня минулого року, через п’ять днів після затримання та смерті Флойда. Офіцер пояснив, що не хотів, аби його жарт сприймали як “спробу образити пам’ять Флойда”. На мемі, який поширював сержант, на місці обличчя Флойда було обличчя американського проповідника та тренера з американського футболу Ворді Жубера III. Двоє колег Джонса тоді відповіли смайликами, а один вирішив написати скаргу, після чого й було розпочато провадження щодо порушення професійних стандартів.

Джонс працював у поліції протягом 23 років. Він видалив мем з групи майже відразу та перепросив через те, що відправив його. Поки що він в неоплачуваній вимушеній відпустці. Як тільки буде узгоджено всі формальності – Джонс зможе повернутися на роботу.