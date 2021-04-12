У понеділок, 12 квітня, в Англії вперше з січня послаблюють обмеження. Зокрема, відкриваються непродовольчі магазини, перукарні, тренажерні зали та паби.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами прем’єр-міністра Бориса Джонсона, це важливий крок на шляху до повного звільнення від COVID-обмежень.

Сотні тисяч підприємств були закриті з початку січня, коли Англія ввела третій за час пандемії жорсткий карантин, щоб зупинити зростання кількості інфекцій, викликаних британським штамом коронавірусу.

Розпочата в кінці грудня 2020 року кампанія вакцинації й заходи ізоляції знизили смертність більш ніж на 95%, а захворюваність – більш ніж на 90% в порівнянні з піковим рівнем січня. Всього в країні вакцинували вже понад половину дорослого населення.

“Я впевнений, що це буде величезним полегшенням для власників бізнесу, чиї заклади та підприємства були закриті так довго. А для всіх інших – це шанс повернутися до всього того, що ми любимо”, – заявив він.

При цьому Джонсон закликав англійців продовжувати поводитися відповідально і дотримуватися всіх протиепідемічних правил.

З 12 квітня в Англії відновлять роботу всі магазини, спортзали, зоопарки та тематичні парки й перукарні. Щоправда, кафе і паби поки зможуть обслуговувати відвідувачів тільки на відкритому повітрі.

Сполучене Королівство, в якому за час пандемії від COVID-19 померло понад 127000 осіб, посідає п’яте місце у світі за кількістю смертей від вірусу.