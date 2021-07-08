В Англії кількість пацієнтів, які потребують операцій чи термінового лікування, сягнула 5,3 мільйона осіб. Вони не отримували потрібну медичну допомогу через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

За три місяці список очікування збільшився на 606,5 тис. осіб. В країні відновила роботу Національна служба охорони здоров’я (NHS). До кінця року кількість пацієнтів, яким знадобиться медична допомога, може досягнути 7 мільйонів осіб.

67% пацієнтів отримали лікування в травні. При цьому, в NHS планували надати медичну допомогу 92% пацієнтів зі списку очікування.

В NHS запланували інвестувати 1 мільярд фунтів стерлінгів на додаткові операції та лікування для відновлення медичних послуг й скорочення невиконаних замовлень. Кількість пацієнтів, які чекають на планові операції понад 18 тижнів, скоротилася більш ніж на 80 тисяч, в порівнянні з квітнем. 337 тисяч пацієнтів чекають на операцію чи планове лікування понад рік.

При цьому, експерти прогнозують, що ситуація може погіршитися влітку через можливу третю хвилю пандемії коронавірусу.

Через пандемію 300 тисяч пацієнтів, в яких діагностували рак, не отримали потрібну медичну допомогу. 35 тисяч не змогли лягти на планові операції.