В Англії, в графстві Кент, відкрили перший кошерний екоготель Sadeh Farmhouse.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Sadeh Farmhouse (“садех” на івриті – поле) розташований на території вілли 17 століття. Там зробили капітальний ремонт, перетворивши віллу на сільський екоготель для сімейного відпочинку.

На 3 га території екоготелю міститься басейн, тенісні корти, дитячий майданчик, город та курник.

У ресторані подають лише кошерні страви. Це традиційна кухня Ізраїлю. До прикладу, запечені баклажани, смажені овочі, салати, солені огірки, хумус, тахіні, коржики тощо. На мініпивоварні роблять пиво, сидр та вино з квітів бузини.