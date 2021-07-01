Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Sadeh Farmhouse (“садех” на івриті – поле) розташований на території вілли 17 століття. Там зробили капітальний ремонт, перетворивши віллу на сільський екоготель для сімейного відпочинку.
На 3 га території екоготелю міститься басейн, тенісні корти, дитячий майданчик, город та курник.
У ресторані подають лише кошерні страви. Це традиційна кухня Ізраїлю. До прикладу, запечені баклажани, смажені овочі, салати, солені огірки, хумус, тахіні, коржики тощо. На мініпивоварні роблять пиво, сидр та вино з квітів бузини.
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