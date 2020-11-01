Про це оголосив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує британське агентство ВВС.
Він зазначив, що жорсткі заходи вводяться, щоб запобігти “медичній і моральній катастрофі” для Національної служби охорони здоров’я.
“Цього року Різдво буде інакшим, можливо, зовсім інакшим. Але я щиро сподіваюся і вірю, що, вживши жорстких заходів зараз, ми зможемо дозволити сім’ям по всій країні бути разом”, – наголосив Джонсон.
Він додав, що “жоден відповідальний прем’єр-міністр” не може ігнорувати цифри, згідно з якими смертність досягне “декількох тисяч на день”, з “піком смертності” гірше, ніж було в квітні.
За словами Джонсона, лікарні навіть на південному заході Англії, де рівень захворюваності є одним із найнижчих, через кілька тижнів будуть заповнені.
“Лікарі та медсестри будуть змушені обирати, яких пацієнтів лікувати, хто буде отримувати кисень, а хто ні, хто залишиться жити, а хто помре”, – зазначив політик.
Прем’єр висловив жаль з приводу наслідків локдауну для бізнесу, але запевнив, що система відпусток з виплатою 80% заробітної плати для співробітників буде продовжена.
Які нові обмеження передбачені
Локдаун вводиться на чотири тижні з 3 листопада. Джонсон прогнозує, що після 2 грудня обмеження будуть зняті.
Згідно з новими обмеженнями:
• Жителі Англії повинні залишатися вдома і виходити на вулицю тільки за серйозних обставин (наприклад, на роботу або навчання). Школи, коледжі та вузи працюватимуть. З дому також можна буде вийти, щоб зайнятися спортом на свіжому повітрі, відвідати лікаря, купити продукти і предмети першої необхідності, а також для надання допомоги людям з уразливих груп населення.
• Зустрічі в приміщеннях або в садах біля приватних будинків не допускаються.
• Працюватимуть лише магазини, які торгують товарами першої необхідності. Решта магазинів зможуть видавати товари, замовлені в Мережі.
• Паби, бари, ресторани закриють (вони зможуть продавати страви на винос і працювати в режимі доставки).
• Закриються місця відпочинку і розваг, тренажерні зали.
Дітям буде дозволено переміщатися з одного будинку в інший, якщо їхні батьки розлучені.
Жителям із “вразливих груп” рекомендують бути “особливо обережними”.
Рішення торкнеться тільки Англії. Решта частин Великої Британії самостійно визначають заходи боротьби з COVID-19.
У суботу в Великій Британії було зареєстровано ще 21 915 підтверджених випадків коронавірусу, в результаті чого загальна кількість випадків зараження з початку епідемії склала 1 011 660.
Майже 11 000 людей зараз перебувають у лікарнях з COVID-19, в тому числі 978 на апаратах штучної вентиляції легенів.
- З 3 листопада в Австрії набувають чинності жорсткі карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусу.
- У Португалії вирішили заборонити поїздки жителів по країні через зростання захворюваності на коронавірус COVID-19. Заборона діятиме протягом п’яти днів.
- У Бельгії знову вводять жорсткі карантинні заходи у зв’язку зі зростанням кількості випадків коронавірусу COVID-19, ушпиталення і смертей. Так, у другій половині жовтня в Бельгії було зареєстровано в середньому 1600 нових випадків інфікування на 100 тис. жителів, що більш ніж у два рази більше, ніж у Франції. У Бельгії також спостерігається один із найвищих показників смертності в Європі.