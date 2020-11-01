З четверга, 5 листопада, в Англії буде введений жорсткий карантин (локдаун) через епідемію коронавірусу COVID-19. Обмеження вводяться до початку грудня.

Про це оголосив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує британське агентство ВВС.

Він зазначив, що жорсткі заходи вводяться, щоб запобігти “медичній і моральній катастрофі” для Національної служби охорони здоров’я.

“Цього року Різдво буде інакшим, можливо, зовсім інакшим. Але я щиро сподіваюся і вірю, що, вживши жорстких заходів зараз, ми зможемо дозволити сім’ям по всій країні бути разом”, – наголосив Джонсон.

Він додав, що “жоден відповідальний прем’єр-міністр” не може ігнорувати цифри, згідно з якими смертність досягне “декількох тисяч на день”, з “піком смертності” гірше, ніж було в квітні.

За словами Джонсона, лікарні навіть на південному заході Англії, де рівень захворюваності є одним із найнижчих, через кілька тижнів будуть заповнені.

“Лікарі та медсестри будуть змушені обирати, яких пацієнтів лікувати, хто буде отримувати кисень, а хто ні, хто залишиться жити, а хто помре”, – зазначив політик.

Прем’єр висловив жаль з приводу наслідків локдауну для бізнесу, але запевнив, що система відпусток з виплатою 80% заробітної плати для співробітників буде продовжена.

Які нові обмеження передбачені

Локдаун вводиться на чотири тижні з 3 листопада. Джонсон прогнозує, що після 2 грудня обмеження будуть зняті.

Згідно з новими обмеженнями:

• Жителі Англії повинні залишатися вдома і виходити на вулицю тільки за серйозних обставин (наприклад, на роботу або навчання). Школи, коледжі та вузи працюватимуть. З дому також можна буде вийти, щоб зайнятися спортом на свіжому повітрі, відвідати лікаря, купити продукти і предмети першої необхідності, а також для надання допомоги людям з уразливих груп населення.

• Зустрічі в приміщеннях або в садах біля приватних будинків не допускаються.

• Працюватимуть лише магазини, які торгують товарами першої необхідності. Решта магазинів зможуть видавати товари, замовлені в Мережі.

• Паби, бари, ресторани закриють (вони зможуть продавати страви на винос і працювати в режимі доставки).

• Закриються місця відпочинку і розваг, тренажерні зали.

Дітям буде дозволено переміщатися з одного будинку в інший, якщо їхні батьки розлучені.

Жителям із “вразливих груп” рекомендують бути “особливо обережними”.

Рішення торкнеться тільки Англії. Решта частин Великої Британії самостійно визначають заходи боротьби з COVID-19.

У суботу в Великій Британії було зареєстровано ще 21 915 підтверджених випадків коронавірусу, в результаті чого загальна кількість випадків зараження з початку епідемії склала 1 011 660.

Майже 11 000 людей зараз перебувають у лікарнях з COVID-19, в тому числі 978 на апаратах штучної вентиляції легенів.